Idosos representam 3,5% dos terroristas presos em Brasília

Segundo um levantamento feito pelo g1, utilizando os dados da lista de detidos divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seap-DF), 3,5% dos bolsonaristas presos durante os ataques terroristas e acampados em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília neste domingo (8), são idosos.

Na lista com os 1.138 detidos, divulgada na noite desta quarta-feira (11), 40 pessoas têm 60 anos ou mais. Em contraste, o preso mais velho é um idoso de 86 anos, já o mais novo é um jovem de 18 anos.

No entanto, desde a noite de segunda-feira (9), mulheres com crianças pequenas e idosos que possuem comorbidades foram liberados pela Polícia Federal por "questões humanitárias" depois de serem fichadas. No total, 684 pessoas foram soltas após assinarem termos de compromisso.

Segundo o Tribunal de Justiça do DF (TJDFT), as audiências de custódia dos detidos se iniciaram nesta quarta-feira e seguem ao longo da semana.

