iDroga: PM apreende mochila de entregador de aplicativo com 8 mil pinos de cocaína

A Polícia Militar de São Paulo aprendeu, na tarde de quarta-feira (22), uma mochila de entregador de aplicativa que estava “lotada” com 8 mil pinos de cocaína, que, segundo informações dos policiais, seriam distribuídos na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista.

Os policiais militares estavam em patrulhamento pela região quando suspeitaram de um motociclista que circulava pelo local com uma mochila de entregador nas costas, e ao notar os policiais, fez o retorno na rua e fugiu da abordagem.

Durante a perseguição, o suspeito entrou em uma viela e abandonou a moto e a mochila. A droga estava embalada e dividida em cem pacotes, e foi apreendida e encaminhada à perícia.

