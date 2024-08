Incêndio destrói hortifrúti em Corumbá

Um hortifrúti, localizado na Rua 7 de Setembro, no bairro Popular Velha, em Corumbá, pegou fogo durante a madrugada desta segunda-feira (26). As chamas foram apagadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros da cidade.

Conforme as informações divulgadas pelos militares, as equipes foram acionadas por volta das 00h17. Diante da situação, o Corpo de Bombeiros encaminhou três viaturas para combater o fogo.

Cerca de 80 mil litros de água foram utilizados para combater o incêndio e realizar o rescaldo, deixando o local em segurança.

O fogo consumiu todo o comércio, que ficou destruído. As causas do incêndio estão sendo apuradas pelas autoridades.

