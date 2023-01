Indígena é esfaqueado em discussão por cargo público em MS

A Polícia Militar foi acionada pela equipe médica do Pronto Socorro nesta segunda-feira (2), que informou a internação do paciente vítima de esfaqueamento.

A vítima se tratava de um indígena de 32 anos que foi socorrido com quatro facadas após discussão com um conhecido no domingo (1°), na Aldeia Ipegue, no distrito de Taunay, em Aquidauana.

O homem relatou que o autor das facadas tem um desentendimento antigo causado por um cargo público. O suspeito teria ido em sua direção e acertado um golpe de faca no braço esquerdo.

O desentendimento se estendeu, no período da tarde, a vítima estaria dirigindo encontrou novamente o autor, que estaria armado. A discussão se aflorou novamente, quando o suspeito teria dado mais três facadas, desta vez na mão, punho e tórax.

O suspeito fugiu em direção as aldeias em Taunay e a vítima foi socorrida por familiares até o Pronto Socorro de Aquidauana.

Em checagem, foi contatado que o suspeito possui um mandado de prisão em aberto.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também