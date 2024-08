Influencer é preso por fazer live de s3xo com adolescente em Mundo Novo

Um homem, de 24 anos, foi preso durante a noite de terça-feira (13), após ser investigado pelo crime de pornografia infantil, na cidade de Mundo Novo.

Conforme as informações policiais, o homem é digital influencer e tem quase 20 mil seguidores em uma rede social. Na ocasião, ele usou a internet para filmar e transmitir ao vivo cenas de sexo explícito envolvendo uma adolescente de 16 anos.

Apesar de o crime ter acontecido no mês de julho, na casa do autor, a Delegacia de Mundo Novo recebeu várias denúncias sobre os fatos, abrindo um inquérito policial para apurar o caso.

Durante as investigações, a polícia identificou a vítima e confirmou que se tratava de uma adolescente, o que levou ao indiciamento do autor com base no art. 240, “caput” e §1º, inciso I do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, cuja pena é reclusão, de 4 a 8 anos, e multa.

O mesmo inquérito investiga ainda outros crimes, incluindo o fornecimento de bebida alcoólica para menores (art. 243, ECA) e o favorecimento à prostituição ou exploração sexual de menores (art. 218-B do Código Penal).

Devido ao histórico criminoso do homem, já que ele havia sido indiciado recentemente por crimes relacionados ao registro e divulgação não autorizados de conteúdo pornográfico, o delegado responsável pelas investigações representou pela sua prisão preventiva. A medida foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida na noite de ontem.

O preso foi encaminhado para a cadeia pública de Mundo Novo, onde permanece à disposição da justiça.

