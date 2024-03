O interno Onofre Peres, de 54 anos, morreu nas dependências do Presídio de Trânsito de Campo Grande no final da tarde desta segunda-feira (18). Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto aguardava a transferência para o setor da saúde do Presídio de Segurança Máxima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o detento chegou a pedir atendimento médico no início da tarde e recebeu auxílio em curativos, pois estava com lesões nas pernas.

Ele ficou em observação, aguardando escolta para a Máxima. Mas, por volta das 16h, Onofre começou a ficar inconsciente e não respondia a estímulos.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou os primeiros atendimentos, mas devido a parada cardiorrespiratória, o preso morreu.

A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram no presídio para os levantamentos de informações e trabalhos de praxe. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também