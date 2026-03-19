InvestigaÃ§Ã£o desvenda autor de perfil que divulgava conteÃºdos ofensivos em BatayporÃ£

Homem, responsável por perfil de fofocas no Instagram que vinha gerando registros de boletins de ocorrência em Batayporã, foi identificado pela Polícia Civil durante investigação seguida de diligências tecnológicas. O caso envolvia publicações que, segundo a corporação, poderiam caracterizar crimes contra a honra, como difamação.

As apurações começaram após várias denúncias registradas em boletins de ocorrência relacionados às postagens feitas no perfil “fofocadovalledoivinhema”, no qual informações e comentários sobre pessoas da comunidade eram divulgados.

Durante as investigações, a polícia realizou procedimentos tecnológicos para descobrir quem estava por trás da gestão da conta, o que permitiu atribuir autoria ao investigado nos diversos procedimentos apuratórios por crime de difamação.

A Polícia Civil ressaltou que os fatos seguem sendo analisados nos procedimentos policiais pertinentes e destacou que o uso de redes sociais para divulgar informações falsas ou ofensivas à reputação de terceiros pode configurar crime e implicar responsabilização criminal.

Além disso, a corporação orientou a população a utilizar os meios digitais com responsabilidade, lembrando que a liberdade de expressão não autoriza a divulgação de conteúdos que possam atingir a honra, a imagem ou a dignidade de outras pessoas.

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