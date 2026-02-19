Menu
Investigado por tentativa de feminicídio é preso pela DEAM em Campo Grande

Ele pegou o carro e avançou contra a vítima, causando lesões, inclusive fratura dentária

19 fevereiro 2026 - 12h12Luiz Vinicius
Prisão aconteceu em Campo GrandePrisão aconteceu em Campo Grande   (Divulgação/PCMS)

Homem, que não teve a identificação divulgada, foi preso logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, dia 19, em Campo Grande, por uma equipe da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), após ser acusado de uma tentativa de feminicídio.

O caso aconteceu no dia 15 de fevereiro, quando após uma discussão entre o casal envolvendo o filho, o investigado pegou o carro e avançou contra a vítima, causando lesões, inclusive fratura dentária.

Segundo informado pela Polícia Civil, a ocorrência chegou até o conhecimento das autoridades no dia 15 de fevereiro, sendo que a representação pela prisão preventiva contra o suspeito aconteceu no dia seguinte, dia 16.

A vítima relatou que, durante discussão envolvendo o filho do casal, o investigado teria proferido ofensas e, em seguida, arrancado com o veículo em sua direção, atingindo-a e causando lesões, inclusive fratura dentária.

O conjunto de informações colhidas indicou gravidade concreta do episódio e risco à integridade física e psicológica da vítima, motivo pelo qual foi requerida e decretada a medida cautelar de prisão preventiva. 

O investigado estava sendo monitorado há dias e, durante diligências para cumprimento da ordem judicial, foi localizado e preso, sendo conduzido à 1ª DEAM para as providências de polícia judiciária. 

O preso permanece à disposição da Justiça.

