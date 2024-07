Investigados da Turn Off apagaram dados e informações com vazamento de operação

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) descobriu que investigados Turn Off apagaram dados, provas e informações que seriam relevantes para o inquérito, assim que tiveram acesso à investigação que caminhava em sigilo. Assim, nesta quinta-feira (25), houve a deflagração da operação Erasure.

Houve o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Campo Grande, mas não foi informado a quantidade de documentos expedidos.

Segundo nota divulgada pelo Ministério Público, a nova ação descobriu que houve obstrução nas investigações que estavam sendo conduzidas pelas 29ª e 31ª Promotorias de Justiça de Campo Grande, que resultaria na primeira fase da Operação Turn Off.

Alguns dos investigados tomaram conhecimento ilegal da investigação que era sigilosa e um dia antes da deflagração da operação, apagaram dados e informações pertinentes.

A Turn Off apurava desvios de dinheiro público e fraudes à licitação desenvolvidas por organização criminosa, que segundo o Ministério Público, está "instalada no alto escalão do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul".

