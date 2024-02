Irmãos desaparecem após o pai dizer que sairia de casa em Dourados

Os pequenos Carlos Antonny, de 9 anos, e a adolescente Anna Julia, 14 anos, estão desaparecidos desde a noite de sexta-feira (23), quando foram vistos pela última vez na Rua Silvia de Araújo Moraes, no bairro Parque Nova Dourados, em Dourados.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Dourados News, a mãe das crianças registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento depois de perceber que os pequenos não estavam mais em casa. Ao olhar os guarda-roupas, ela notou que as vestes das crianças também tinham sumido.

Em seu relato a mulher afirmou que o pai das crianças, de 40 anos, pegou suas coisas e disse que sairia de casa. Ele chegou a se despedir dos filhos, pedindo para a adolescente cuidar do menor.

Acontece, que os dois sumiram logo em seguida. Ainda de acordo com o site, não existem informações a respeito do paradeiro dos irmãos. A mãe deles também não sabe se os filhos estão com o pai.

Por conta disso, a mulher pede que para quem tiver informações a respeito de onde as crianças estão, que entre em contato com a polícia ou com a família, através do telefone: (67) 99932-3757.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também