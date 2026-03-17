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IrmÃ£os suspeitos de matar vigilante a tiros em tabacaria sÃ£o procurados na Capital

A JustiÃ§a decretou a prisÃ£o temporÃ¡ria dos suspeitos

17 marÃ§o 2026 - 13h11Vinicius Costa
João Lucas e Luciano estão foragidosJoÃ£o Lucas e Luciano estÃ£o foragidos   (DivulgaÃ§Ã£o/PCMS)

João Lucas Leoncio Rodrigues Siqueira, de 34 anos, e Luciano Leoncio Siqueira, de 32 anos, suspeitos de envolvimento em um ataque a tiros que matou um vigilante e feriu duas adolescentes estão sendo procurados pela polícia em Campo Grande. O crime ocorreu na madrugada do dia 1º de março, após uma briga em uma tabacaria no bairro Guanandi.

Segundo as investigações, a confusão começou dentro do estabelecimento, quando um dos suspeitos foi retirado por seguranças. Ao deixar o local, ele teria ameaçado voltar para se vingar. Pouco depois, os dois retornaram em uma motocicleta e efetuaram disparos em frente ao comércio.

Um dos tiros atingiu a cabeça de João Alex Vieira Lima, de 37 anos, que morreu no local. Duas menores também foram baleadas, sendo uma na cabeça e outra na perna.

De acordo com a polícia, os irmãos chegaram a se apresentar na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) três dias após o crime, mas negaram participação. No entanto, depoimentos e imagens de câmeras de segurança contradisseram a versão apresentada.

A Justiça decretou a prisão temporária dos suspeitos, identificados como João Lucas, apontado como autor dos disparos, e Luciano Siqueira, que teria pilotado a motocicleta. Após prestarem depoimento, eles fugiram e são considerados foragidos.

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