Polícia

Vigilante é morto e duas adolescentes ficam feridas em ataque a tabacaria do Guanandi

Equipe da ROMU foi uma das primeiras a chegar e isolar a área para trabalho das autoridades

01 março 2026 - 13h45Luiz Vinicius
Tabacaria Seven no bairro GuanandiTabacaria Seven no bairro Guanandi   (Google Maps)

O vigilante João Alex Vieira, de 37 anos, morreu durante um ataque a tiros na tabacaria Seven Lounge Bar, na madrugada deste domingo, dia 1º de março, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

A situação aconteceu após uma briga no interior do estabelecimento, onde os suspeitos foram retirados do local. No atentado, duas adolescentes, sendo uma delas, de 14 anos, foram atingidas e ficaram feridas.

No boletim de ocorrência, as duas adolescentes estavam conscientes e orientadas. Uma apresentava ferimento na cabeça, enquanto outra foi atingida na perna.

Ainda no registro policial, consta que a confusão começou no interior da tabacaria e dois seguranças retiraram os suspeitos. Porém, 10 minutos após a briga, os suspeitos retornaram armados e em uma moto, passaram pelo local e efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo o vigilante e as adolescentes.

A esposa de João Alex explicou que o marido atuava como vigilante, mas estava no local a lazer. Ainda conforme a apuração da polícia no local, os possíveis atiradores já teriam sido eventualmente ligados a outro ataque a tiros na mesma tabacaria há pelo menos 10 meses.

A Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe, assim como o ROMU, da GCM, que foi a primeira equipe a chegar no local. O GOI (Grupo de Operações e Investigações) atua nas diligências para localizar os suspeitos.

O caso foi registrado como homicídio qualificado.

