Irmãs vão parar na PF por transportarem celulares Xiaomi sem nota fiscal

Duas irmãs, 45 e 49 anos, foram parar na Polícia Federal após serem “pegas” transportando 160 celulares da marca “Xiaomi” e mais 22 produtos eletrônicos, todos sem documentação fiscal. A apreensão ocorreu nesta quinta-feira (21), em Mundo Novo (MS).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes realizam fiscalizações na BR-163, quando abordaram um Vw/Gol, conduzido por uma mulher, de 49 anos, acompanhada por uma passageira, de 45.

Segundo os policiais, a condutora se mostrou muito nervosa durante a abordagem e entrevista, com isso os agentes resolveram realizar uma busca no interior do veículo.

Durante a vistoria, foram encontrados diversos aparelhos eletrônicos no veículo, localizados no porta malas e atrás dos bancos frontais, entre eles, 160 aparelhos celulares de origem estrangeira da marca “Xiaomi” e mais 22 produtos eletrônicos sem documentação fiscal.

A condutora disse que receberia R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo transporte da carga até a cidade de Guaíra (PR). A passageira relatou estar apenas acompanhando a irmã.

As duas envolvidas foram encaminhadas para a Polícia Federal em Naviraí (MS). O veículo e a mercadoria foram entregues para a Receita Federal em Mundo Novo (MS).

