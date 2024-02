Irritado, ciclista discute com agentes da PRF por viatura estacionada no acostamento

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um ciclista discutindo com três agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma rodovia do Distrito Federal, após ele discordar dos agentes estarem com a viatura estacionada no acostamento da pista.

Flagrada no domingo (18), o motivo da revolta do ciclista seria a viatura da PRF. Os agentes haviam estacionado o veículo no local, altura do KM 03/DF, para prestar assistência a um motorista de aplicativo que havia acabado de ser furtado por dois homens em um carro.

No vídeo, é possível flagrar o ciclista brigando com os policiais e exigindo a retirada da viatura do acostamento. “Porra, vocês têm que tirar a viatura do acostamento”, disse o ciclista aos agentes.

Ainda discutindo com os policias, o homem afirmou que a PRF era “uma farsa”, além de ter ido para o meio da rodovia em certo ponto, interrompendo o trânsito por alguns momentos.

Após a confusão, o motorista foi liberado e seguiu pedalando pela rodovia.

Em nota, a PRF afirmou que os policiais registraram um boletim de ocorrência contra o ciclista.

“Diante da gravidade do ocorrido, a equipe da PRF compareceu à Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, ainda nesta segunda-feira, para formalizar uma denúncia contra o ciclista por desacato aos policiais e difamação da instituição PRF, uma vez que o vídeo divulgado foi propositalmente editado na tentativa de distorcer os fatos”, diz trecho da nota divulgada pela corporação.

