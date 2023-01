JD1TV: Adolescente desaparece na Cachoeira da Moreninhas

Um adolescente, que ainda não teve a identidade revelada, desapareceu em uma "cachoeira" no bairro Moreninhas em Campo Grande, enquanto brincava com amigos na tarde desta quarta-feira (11). As equipes do Corpo de Bombeiros estão no local, aguardando a equipe de mergulho para iniciar as buscas.

De acordo com as informações iniciais da equipe de reportagem do JD1 que está no local, o menino teria começado a se afogar por volta das 15h30, quando o resgate foi acionado. Duas equipes do Corpo de Bombeiros tentaram usar um pedaço de pau para salvar o menino, mas não obteve sucesso.

"A profundidade deve ser de uns 4 ou 5 metros. A água está bem turva. Ainda não temos os detalhes, mas as primeiras informações são de que eles estavam em três amigos, e quando a vítima começou a se afogar, eles teriam tentado ajudar a tirar o menino da água, o que não foi possível. Há possibilidade de a vítima estar presa em algum galho dentro da água", relatou o Tenente Luiz Fernando Moura.

Também no local está a mãe de um dos adolescentes envolvidos. Chorando a mãe questionou os filhos. "Como que vocês fazem isso? Vocês pediram para andar de bicicleta. Não para fazer isso. Vocês têm que obedecer, não fazer o que quiser. Meu Deus, tende misericórdia. O que vamos falar para essa mãe se o filho dela estiver morto?", lamentou a mãe.

Segundo os amigos da vítima, que estavam brincando no momento da tragédia, eles estavam pulando na água com uma corda que tem no local, e utilizando uma pequena prancha. "Tentamos pular, aí ele começou a se afogar. Tentamos salvar ele, mas não deu. Ele chegou a segura na prancha, mas afundou". Confira:

