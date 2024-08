JD1TV: Adolescente não sabia que s3xo com influencer estava sendo gravado em MS

A adolescente, de 16 anos, que foi filmada mantendo relações sexuais com o digital influencer Wellington Flauzino, de 24 anos, não sabia da gravação. É o que apontou o delegado titular da Delegacia de Mundo Novo, Alex Júnior da Silva.

Conforme as analises das imagens, ao observar os diálogos entre os participantes, as autoridades conseguiram identificar que a vítima não tinha conhecimento da gravação e transmissão das imagens em tempo real.

O caso foi investigado, momento em que os policiais precisaram readequar os fatos já que a vítima é menor de idade. O autor acabou sendo indiciado com base no art. 240, “caput” e §1º, inciso I do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, cuja pena é reclusão, de 4 a 8 anos, e multa.

O mesmo inquérito investiga ainda outros crimes, incluindo o fornecimento de bebida alcoólica para menores (art. 243, ECA) e o favorecimento à prostituição ou exploração sexual de menores (art. 218-B do Código Penal).

Devido ao histórico criminoso do homem, já que ele havia sido indiciado recentemente por crimes relacionados ao registro e divulgação não autorizados de conteúdo pornográfico, o delegado responsável pelas investigações representou pela sua prisão preventiva. A medida foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida na noite de ontem.

O preso foi encaminhado para a cadeia pública de Mundo Novo, onde permanece à disposição da justiça.

Veja o vídeo do delegado Alex comentando sobre o caso:

