JD1TV AGORA: Homem Ã© assassinado por pistoleiro a luz do dia na Rachel de Queiroz

Um homem, ainda não identificado, foi executado com vários disparos feitos por um pistoleiro na manhã desta segunda-feira (6) na Avenida Rachel de Queiroz, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Pelo menos cinco disparos atingiram a região do tórax e a cabeça da vítima.

Segundo as primeiras informações apuradas pela reportagem, o suspeito teria fugido do local pilotando uma motocicleta da cor de vermelha, de modelo Honda Fan.

A vítima, de acordo com o apurado, seria um entregador de uma farmácia que havia recém-chegado para iniciar o trabalho no local.

A Polícia Militar isola o local do homicídio, aguardando a chegada da Perícia Científica e da Polícia Civil.

Ainda não há informações a respeito da motivação do crime.

