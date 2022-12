JD1TV: AGORA - Homem morre após cair de ponte improvisada no São Conrado

Marcio Pereira Ramalho, de 33 anos, morreu no começo da tarde desta quinta-feira (29) após cair de uma ponte improvisada na rua Praia Grande, no bairro São Conrado, em Campo Grande.

De acordo com as informações iniciais, ele passava pelo local de bicicleta quando teria se desequilibrado e caído sobre algumas pedras. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para tentar socorrer a vítima, mas o homem já estava morto.

A Perícia e a Polícia Civil foram acionadas para fazer as investigações iniciais sobre o óbito. O caso deve ser registrado na 6° Delegacia de Campo Grande.

Assista a um vídeo encaminhado à nossa redação:

