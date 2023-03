JD1TV AGORA: Homens sÃ£o feridos a tiros por dupla em motocicleta no Tijuca

No final da manhã desta terça-feira (14), duas pessoas, identificadas até o momento como 'Playboy' e 'Buguinho', foram feridos a tiros na rua Imburus, no Jardim Tijuca, em Campo Grande. A suspeita é que dois atiradores em uma motocicleta passaram atirando contra as vítimas.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, o alvo dos atiradores era 'Playboy', que chegou a ser abordado em uma rua abaixo, na Rua Acauã, mas que conseguiu correr até a Imburus onde foi atingido com dois tiros na cabeça e um no tórax.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e segue atendendo a vítima, onde passou por manobras de reanimação e tenta ser estabilizado para ser encaminhado para a Santa Casa.

A Polícia Militar informou que a segunda pessoa atingida pelos disparos, não estaria na mira dos pistoleiros, sendo atingida "sem querer" na perna. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realiza o atendimento.

O Batalhão de Choque está presente no local levantando informações a respeito da tentativa de homicídio.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também