JD1TV AGORA: Morador de rua é assassinado com facada no peito na Vila Progresso

José Leal Inácio, de 43 anos, foi assassinado com uma facada no peito na tarde desta quarta-feira (29), no cruzamento da Avenida Senador Ponce com a Rua Aristóteles, no bairro Vila Progresso, em Campo Grande.

A vítima, natural de Três Lagoas, era morador de rua e usuário de drogas, e segundo sua esposa, já havia discutido com o autor do crime por conta de entorpecentes na quarta-feira (28), chegando até mesmo a dar um tapa na cara dele.

Segundo informações do Tenente Roa, da Polícia Militar, José tinha passagens pela polícia por furto e lesão corporal. O autor já foi identificado pela polícia, e após diligências, foi preso ainda na região.

A arma do crime ainda não foi localizada.

