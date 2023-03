JD1TV AGORA: Motociclista fica em estado grave apÃ³s bater em caminhÃ£o na Guaicurus

Um motociclista acabou ficando em estado grave após chocar a moto que pilotava contra um caminhão baú próximo do cruzamento da Rua Gaudilei Brun com a Avenida Guaicurus no bairro Vila Aimoré, em Campo Grande.

O motorista do caminhão, de 62 anos, afirmou que esse é o primeiro acidente que ele se envolveu na carreira.

De acordo com informações do Tenente Luan Nogueira, do Corpo de Bombeiros, o motociclista foi resgatado com traumas no tórax e abdômen, além de traumatismo cranioencefálico e será encaminhado para a Santa Casa da Capital.

Junto à vítima, os Bombeiros encontraram um simulacro de arma, sendo necessário que a Polícia Militar fosse acionada para realizar a apreensão do objeto.

