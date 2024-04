JD1TV AGORA: Mulher tropeça, cai e bate a cabeça em ônibus na Rio Barbosa

Uma mulher, não identificada, caiu ao pisar em falso na guia da calçada do ponto de ônibus localizado na Rua Rui Barbosa com a Rua Marechal Rondon, no centro de Campo Grande. Ao cair, ela acabou batendo a cabeça em um dos ônibus que estava no local.

Conforme o apurado pelo JD1, ela estava no local esperando o transporte público quando pisou em falso. Ao cair, a mulher bateu com a cabeça na parte da frente de um ônibus, que estava parado no local fazendo embarque e desembarque.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para ir até o local, realizando o socorro da vítima. A mulher foi levada para a Santa Casa.

Assista a um vídeo encaminhado para a reportagem:

