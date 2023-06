JD1TV AGORA: Passageira é esfaqueada por motorista de aplicativo na Capital

Uma passageira, ainda não identificada, sofreu uma tentativa de homicídio na manhã desta segunda-feira (26), ao ser esfaqueada pelo menos cinco vezes por um motorista de aplicativo, em um condomínio na rua Minas Novas, na Vila Cidade Morena, em Campo Grande.

Segundo informações repassadas para o JD1 Notícias, a vítima solicitou uma corrida pelo aplicativo e assim que o veículo chegou, a mulher percebeu que o motorista estava de mau humor.

Em determinado momento, antes mesmo dela entrar no veículo, os dois tiveram uma discussão e o suspeito desferiu várias facadas que atingiram os braços e a cabeça da mulher, que perdeu bastante sangue pelo local.

Ela foi socorrida por uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada às pressas para a Santa Casa de Campo Grande. A Polícia Militar também esteve pelo local e apurou as circunstâncias da tentativa de homicídio.

Segundo apurado pela reportagem, o suspeito estava em um Hyundai HB20, de cor branca, e teria fugido para a região do Portal Caiobá. As forças policiais estão empenhadas na busca pelo motorista.





