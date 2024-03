JD1TV AGORA: Rapaz é assassinado com vários tiros no Aero Rancho

Jovem, identificado como Patrick de Arruda Rodrigues, de 19 anos, foi assassinado a tiros que atingiram seu pescoço, mão e abdômen, durante a noite desta quinta-feira (29), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Até o momento, não há suspeitos e motivação sobre o crime.

A reportagem do JD1 Notícias está no local e apurou com as autoridades presentes que a vítima teria sido alvo de pelo menos seis disparos, mas que três teriam acertado diretamente ele.

Vizinhos relataram para a Polícia Militar que ouviram os disparos e logo na sequência ouviram uma motocicleta acelerando.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para tentar salvar a vítima, contudo, quando chegaram ao local, o jovem não apresentava mais sinais vitais.

Polícia Militar isolou a área para a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica. O Batalhão de Choque também se faz presente para tentar iniciar as diligências no intuito de identificar os suspeitos do crime.

A reportagem também conseguiu a informação que Patrick possui passagens policiais quando ainda era adolescente.

