JD1TV AGORA: Técnico de internet fica pendurado em poste após levar choque na Capital

Um técnico de internet, que não teve a identidade divulgada, levou um choque elétrico durante o trabalho na manhã desta quinta-feira (29), na Rua Santa Bertilia, localizada no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande.

A equipe de reportagem do JD1 Notícias, apurou no local que o trabalhador estava reparando e fazendo manutenção da rede de internet. Em determinado momento, ele acabou levando um choque e caindo.

Porém, como estava usando EPI (Equipamento de Proteção Individual), o técnico ficou pendurado no poste, a uma altura de aproximadamente 4 metros, até a chegada do socorro.

“Ele contou que estava fazendo reparos quando encostou em uma cordoalha (grampo de arame), sendo projetado para trás na sequência. Felizmente ele estava usando o equipamento de proteção individual, ficando pendurado pela cadeirinha até a chegada do socorro. Aparentemente foi um choque de baixa tensão, ele está bem, com dores no ombro esquerdo”, detalhou o Tenente Gustavo Magrão Frias, do Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros deslocou três viaturas para o local, que realizaram a retirada e prestaram atendimento à vítima, o encaminhado para a Santa Casa. A princípio o trabalhador não teve queimaduras pelo corpo, mas acabou deslocando o ombro.

Assista a um vídeo da movimentação pelo local:

