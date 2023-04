JD1TV: Aluno sai escoltado da UCDB após ameaça de massacre

Um aluno do curso de psicologia da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), identificado apenas como Ian, saiu escoltado por seis policiais durante a manhã desta terça-feira (18), em Campo Grande após fazer ameaças de massacre na instituição nas redes sociais. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde prestará esclarecimentos sobre o ocorrido.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o jovem e calouro do curso, antes fazia arquitetura e urbanismo na universidade. Mensagens que circulam em grupos da faculdade são de que ele compartilhava imagens de armas e publicações relacionadas ao nazismo na internet.

“Diz que ele postava as coisas no Twitter de arma e que talvez estava planejando um massacre no dia 20 com alguém de agro [curso de agronomia]”, comentou uma estudante. Não há mais informações a respeito deste segundo acadêmico citado no áudio.

A apuração inicial da reportagem aponta que o menino foi identificado após as equipes policiais rastrearem o IP dos aparelhos eletrônicos dele. O estudante foi suspenso por tempo indeterminado.

Ainda nas redes sociais, alunos comentaram que quatro pessoas foram detidas pelos policiais que estiveram na universidade na manhã de hoje. Porém, a informação não é confirmada pela assessoria da instituição.

Por meio de nota, a UCDB informou que após ficar sabendo das ameaças, que circulavam pelas redes sociais, acionou as autoridades para averiguação dos fatos. Confira na íntegra:

“O Conselho de Reitoria da Instituição acionou as autoridades competentes para averiguação dos fatos. O autor das mensagens foi identificado e suspenso, preventivamente, das aulas. A família do aluno também foi chamada para ser conscientizada sobre o ocorrido.

Reafirmamos que o compartilhamento de fake news e de ameaças são crimes previstos em lei.

A UCDB segue atenta atuando para que ameaças como esta não se repitam, garantindo segurança no campus”.

Assista ao momento em que o aluno é escoltado pelos policiais nos corredores da universidade:

