JD1TV: Após dois acidentes, Antônio Maria Coelho tem trânsito lento

A Rua Antônio Maria Coelho está com o trânsito afetado na tarde desta quarta-feira (30) após dois acidentes diferentes ocorrerem na via. Um dos acidentes ocorreu na esquina da via com a Rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira, enquanto o outro ocorreu mais acima, quase em frente à sede da Águas Guariroba, no Carandá Bosque.

Na esquina com a Rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira, um veículo que estava descendo a via, sentido Parque das Nações para Via Park, foi embicado na via por outro carro, quando perdeu o controle do veículo, capotou uma vez e parou em pé na via.

Já na Antônio Maria Coelho, na altura da via quase em frente à sede das Águas, foi uma batida simples entre dois veículos, que estão sendo retirados da rua por um guincho.

Confira:

