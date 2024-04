JD1TV: Após furtar moto, ladrão tenta extorquir soldado do Exército em Campo Grande

A moto de um militar do Exército foi furtada durante a noite de terça-feira (16), na Avenida Presidente Vargas, em frente ao 20º Regimento de Cavalaria Blindado (20º RCB), localizado no Bairro Santo Amaro, em Campo Grande. O ladrão, abusado, chegou a ligar exigindo que a vítima pagasse para ter o veículo de volta.

Conforme o boletim de ocorrência encaminhado ao JD1, o rapaz de 25 anos, teria estacionado a moto Honda Fan ESI, placa NRO 6A50, por volta das 17h no local, ficando em uma conveniência da região. Mais tarde, ele resolveu colocar o veículo na calçada do estabelecimento enquanto estava para dentro.

No entanto, o ladrão chegou em um carro e furtou a moto. Saindo sem capacete do local. Horas depois, a vítima recebeu uma ligação do autor tentando marcar um encontro para devolver o veículo por um valor de R$ 300.

Pensando em reaver o bem levado, ele chegou a pagar e foi informado de que um rapaz levaria o veículo de volta. Porém, minutos depois, ele recebeu mais uma ligação do autor, que exigia agora R$ 400, pois caso o rapaz não efetuasse o novo pagamento, ele nunca mais veria a motocicleta.

Neste momento, percebendo que estava sendo vítima de estelionato, o rapaz não aceitou fazer a transferência. Desta forma,os autores não fizeram mais contato. A vítima procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde o caso foi registrado como furto.

Único meio de transporte – Para a reportagem, a mulher do soldado do Exército afirmou que a moto era usada para o transporte até o trabalho dos dois. Quem vir o veículo ou tiver informações, pode entrar em contato com a polícia através do 190 ou com a vítima, pelo número: (67) 9 8179-0706.

Veja o vídeo do momento em que o autor sai com o veículo do local:

