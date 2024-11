JD1TV: Após trocas de socos com homem na rua, Nego do Borel vai parar na delegacia

O artista, Nego do Borel, foi parar na delegacia após se envolver em uma briga no meio da rua, na Barra da Tijuca, área nobre do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (24). O cantor trocou socos com um homem ainda desconhecido.

Pedestres e motoristas que passavam pelo local assistiram à briga até a chegada de policiais que estavam nas proximidades. Para tentar controlar a situação, os agentes utilizaram spray de pimenta. A situação só foi resolvida quando ambos os envolvidos foram encaminhados à delegacia. Até o momento, não há informações sobre o motivo da briga entre Nego do Borel e o homem.

Em suas redes sociais, Nego do Borel afirmou que foi agredido primeiro pelo homem, recebendo um soco por trás. “Não quero e sou contra qualquer tipo de violência, já falei que lugar de luta é no ringue, o meu mestre me educa muito bem e me ensina cada vez mais, mas tem hora que não dar pra ficar abaixo a cabeça sempre. Situação muito chata, mas chega de apanhar e ficar calado”, escreveu ele.

Assista a confusão:

