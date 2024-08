JD1TV: Bêbado destrói muro de bar e quase atropela pedestre na Vila Popular

Motorista, de 26 anos, foi preso em flagrante no início da noite deste domingo (4), após dirigir embriagado e perder controle da direção do seu veículo, um Renault Sandero, colidir contra o muro de um bar e quase atropelar um pedestre, na Vila Popular, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Trânsito foi acionada e ao chegar pelo local, logo presenciou que havia grande número de pessoas em razão do espaço se tratar de um bar. O proprietário do comércio apareceu e explicou como tudo aconteceu.

Na versão do comerciante, ele estava atendendo os clientes e percebeu que o veículo entrou de maneira desgovernada no bar, quase atingindo outros clientes que estavam na calçada e só parou quando atingiu um cavalete de água e a parede do banheiro do estabelecimento.

Os militares encontraram o condutor dormindo dentro do veículo e ao ser acordado pelos policiais, demonstrou irritação e apresentava evidentes sinais de embriaguez, como fala pastosa, irritabilidade, olhos vermelhos, odor etílico e a própria confissão do suspeito, que dizia estar bebendo desde às 10h da manhã de domingo.

Ele recusou fazer o teste do bafômetro e ao ser colocado no compartimento de presos, passou a chutar a viatura, gritando para que o tirassem de lá. O veículo foi liberado para os familiares que estavam presentes no local, mas como houve grandes danos na frente do veículo, o carro só foi retirado com auxílio de um guincho.

O caso foi registrado como dirigir veículo sem carteira de habilitação e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão do álcool.

Imagens da câmera de segurança flagraram o exato momento em que acontece a batida. O motorista invade a calçada e por pouco não atropela um pedestre, que com agilidade e pensamento rápido, consegue fugir do veículo.

