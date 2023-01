JD1TV: Briga de bar termina com jovem esfaqueado diversas vezes no Caiobá

Homem, de 41 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (20) pela DERF (Delegacia Especializada em Roubos e Furto), em Campo Grande. Ele é acusado de tentar matar um jovem, de 22 anos, após uma briga de bar no Portal Caiobá.

De acordo com as informações policiais, autor e vítima haviam discutido em um bar por conta de bebidas alcoólicas. O crime ocorreu na casa da vítima.

O homem teria invadido a residência do jovem e efetuado diversos golpes de faca na vítima, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa. Ele permanece internado e teve perfurações no lado direito do peito e na mão direita.

Por volta das 10h da manhã de hoje, a equipe policial conseguiu localizar e prender o autor. Ele confessou o crime e entregou a faca usada, de aproximadamente 15 centímetros.

A mãe da vítima gravou imagens do local após os fatos, nas quais é possível verificar expressiva quantidade de sangue espalhada por todo o cômodo da casa.

Interrogado formalmente na DERF, o suspeito confessou a prática do crime e foi indiciado por homicídio tentado. Ele encontra-se preso à disposição da Justiça.

