JD1TV: Câmera registra acidente que deixou motociclista em estado grave no Batistão

Câmera de segurança obtida pelo JD1 Notícias mostra o momento em que acontece o acidente de trânsito, entre uma motocicleta e um veículo de passeio, um Volkswagen Gol, em que um rapaz, de 21 anos, voou e foi socorrido em estado grave, chegando a ser intubado na noite desta segunda-feira (7).

Conforme demonstra as imagens, a vítima seguia em alta velocidade pela rua Alvilândia, na região do Jardim Batistão, em Campo Grande, mas quando ao passar pelo cruzamento com a rua Rio Brilhante, acabou colidindo violentamente contra o veículo de passeio, conduzido por uma mulher, de 46 anos.

Pela câmera de segurança, a motorista avança o cruzamento e exita, não concluindo a travessia. Enquanto no outro sentido, um casal em uma moto também tenta atravessar, mas para no meio do trajeto. Nisso, o jovem que vinha em alta velocidade, desviou da motocicleta, mas não do veículo.

Com o impacto, ele voou sobre o carro e caiu a cerca de 10 metros de distância da colisão. Ele estava com o capacete aberto, fazendo com que a proteção saísse e ele batesse a cabeça no asfalto, provocando a perda de sangue em quantidade considerável.

A mulher em conversa com o JD1 Notícias, explicou que tinha acabado de pegar o carro na oficina e estava seguindo para a própria residência. Ela disse que o motociclista já havia passado em outra oportunidade por elas, na mesma velocidade do acidente.

O jovem foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros e socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que precisaram intubar ele e estabilizá-lo antes de encaminhá-lo para a Santa Casa, em estado grave.

A Polícia Militar de Trânsito foi acionada e também existe a possibilidade da Polícia Civil e da Polícia Científica estarem pelo local.

