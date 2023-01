JD1TV: Caminhão carregado com gás de cozinha cai de pontilhão na Duque de Caxias

Um caminhão, carregado com 21 toneladas de gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha, acabou caindo de um viaduto na região do Indubrasil na tarde desta quarta-feira (25), em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, o motorista do caminhão seguia na Duque de Caxias, em direção a Campo Grande, quando ao subir no pontilhão em frente a JBS, o veículo teve uma pane e começou a descer de ré.

Buscando evitar um acidente, o caminhoneiro tentou manobrar o veículo, que acabou tombando do barranco. Apesar do acidente, o motorista saiu por conta própria da cabine, sem ferimentos.

Segundo o caminhoneiro, o veículo tinha acabado de ser abastecido. Representantes da empresa responsável pelo veículo estão no local.

De acordo com o Tenente Luan Nogueira, do Corpo de Bombeiros, não existe risco de explosão, mas explica que a área será isolada por motivos de segurança durante a retirada do veículo. Devido ao acidente, a pista no sentido Terenos em direção a Campo Grande está completamente interditada.

