JD1TV: Caminhoneiro fica preso em veículo após bater em poste de luz na Euler de Azevedo

Um caminhoneiro acabou ficando preso em seu veículo, na tarde desta sexta-feira (3), após o caminhão se chocar contra um poste na Avenida Euler de Azevedo, na esquina com a Rua do Seminário, no bairro São Francisco.

Por conta do acidente, houve rompimento dos cabos de alta tensão, e o motorista foi orientado pelo Corpo de Bombeiros a aguardar dentro do veículo até que a Energisa desligasse o fornecimento elétrico do local. Devido ao acidente, parte da região ficou sem energia.

Segundo o tenente Ícaro Tomazzine, dos Bombeiros, o motorista aparenta estar estável, sem nenhum ferimento mais grave, mas ainda passará por avaliação assim que for retirado do veículo.

Confira:

