JD1TV: Caminhoneiro filma acidente gravíssimo entre carretas

Dois motoristas ficaram gravemente feridos durante uma colisão frontal entre carretas, no km 115 da BR-364, em Pedra Preta, no Mato Grosso. O acidente teria acontecido no dia 30 de novembro, porém as imagens só passaram a circular nas redes sociais nesta quarta-feira (6).

Conforme o site Power Mix, as carretas trafegavam em sentido contrário, quando uma delas perdeu o controle e invadiu, vindo a bater de frente com o outro veículo.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) teria informado que os condutores foram socorridos, sendo encaminhados em estado grave para o hospital da cidade.

Um terceiro caminhão, que seguia atrás de um dos envolvidos na colisão, conseguiu gravar o momento da colisão. Asssista:

