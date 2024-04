JD1TV: Carreta pega fogo após colisão na BR-262, em Miranda

Uma carreta ficou em chamas depois de bater na traseira de outra enquanto trafegava pela BR-262, próximo a cidade de Miranda, região norte de Mato Grosso do Sul.

Conforme o apurado pela reportagem, depois da colisão as chamas começaram na parte da frente. O fogo foi logo tomando conta de toda a cabine. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, fazendo o controle das chamas no local.

Vídeos compartilhados com a reportagem mostram vários momentos do incêndio. O motorista teria sido retirado do veículo, antes das chamas começarem. No entanto, não existem informações a respeito do estado de saúde da vítima.

Assista as imagens:

