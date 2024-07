JD1TV: Carro com mulher grávida e criança de 3 anos capota após colisão na Capital

Logo pela manhã desta quarta-feira (3), quatro pessoas se envolveram em um acidente após um carro, Renault Sandero, capotar na rotatória da Avenida Desembargador Leão Neto com Avenida Fadel Tajher Iunes, na Vila Nascente, próximo ao Jardim Veraneio.

No local do acidente, o condutor do Renault que estava com a esposa grávida de 6 meses e a filha de 3 anos de idade, contou ao JD1 que trafegava pela avenida Desembargador e quando entrou na rotatória para acessar a Avenida Fadel Tajher, acabou colidindo com um Hyndai HB20.

O motorista alegou que acidente pode ter ocorrido depois que ele entrou no ‘ponto cego’ do veículo HB20 que era conduzido por uma mulher.

As vítimas foram atendidas por uma equipe do Corpo de Bombeiros que não identificou ferimentos graves, até o momento, os danos foram apenas materiais. Testemunhas aguardam a chegada da Policial Militar de Trânsito.

