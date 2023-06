JD1TV: Carro fica destruído ao pegar fogo na Afonso Pena

Um motorista, que não teve a identidade divulgada, levou um susto após seu carro pegar fogo durante a tarde desta segunda-feira (26), no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a rua Arthur Jorge, região central de Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o motorista do Ford Fiesta seguia pela Avenida Afonso Pena e ao entrar na rua, verificou que o veículo começou a pegar fogo. Ele parou o carro e começou a tentar tirar as coisas às pressas de dentro para ‘salvar alguma coisa’.

Uma equipe da Polícia Militar que passava pela região parou e ajudou o motorista, porém, as chamas se alastraram com rapidez, consumindo todo o carro.

Para o azar do dono de um Fiat Mob, o Fiesta acabou descendo um pouco a rua atingindo sua traseira e fazendo com que ele também pegasse fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas.

Assista:

JD1TV: Carro fica destruído ao pegar fogo na Afonso Penahttps://t.co/OMNsNpinWd pic.twitter.com/90DlFsbL69 — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) June 26, 2023

Deixe seu Comentário

Leia Também