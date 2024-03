JD1TV: Carro roda apÃ³s motorista invadir a preferencial e ser atingido por caminhonete

Sem respeitar a sinalização que orienta os motoristas a parar no cruzamento ruas Brasil e Eduardo Santos Pereira, no centro de Campo Grande, o condutor de um Citröen C3, de 56 anos, acabou sendo atingido por uma Fiat Toro, que transportava um casal e seus dois filhos pequenos. O acidente na aconteceu por volta das 11h30, desta sexta-feira (1°).

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, o motorista do C3 estava sozinho dentro do veículo. Por motivos não identificados, ele não teria respeitado a placa de ‘Pare’, localizada no cruzamento.

Ao ser atingido, o veículo rodou na pista, colidiu contra um Honda City ao parar. No momento do desespero, ao parar a Toro, os ocupantes desceram para ver se estava tudo bem com o outro condutor.

Os air bags dos carros foram acionadas durante o impacto. Ninguém se feriu no acidente, mesmo que tenha sido uma colisão de grande porte.

Assista as imagens das câmeras de segurança que filmaram o acidente:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também