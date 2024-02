JD1TV: Com caminhonete furtada, ladrões arrombam loja de cosméticos no Taveirópolis

Na madrugada desta quinta-feira (29), ladrões arrombaram uma loja de cosméticos na região da Vila Taveirópolis, em Campo Grande. Eles levaram diversos itens do estabelecimento, principalmente produtos de beleza colocados em uma caminhonete, furtada momentos antes do crime.

O proprietário da loja calcula o valor do prejuízo, mas a princípio, teria superado a barreira dos R$ 40 mil em danos e produtos furtados do comércio.

Nas imagens de câmera de segurança encaminhadas para a reportagem, dois homens aparecem do lado de fora da loja observando o espaço. Mas em determinado momento, a caminhonete, aparentando ser uma D10, aparece e de ré, quebra o vidro e a grade de proteção do comércio.

Rapidamente, os dois ladrões que estavam aguardando a ação, invadem a loja e começam a levar diversos produtos, alguns, inclusive, ficaram caídos no chão na frente do estabelecimento. Após alguns minutos, os criminosos fugiram do local.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a caminhonete foi furtada momentos antes do crime e pertencia a um idoso, de 77 anos, que ficou sabendo que seu veículo havia sido tomado pelos criminosos, somente quando uma equipe da Polícia Militar esteve em sua residência.

Nas primeiras da manhã desta quinta, a Polícia Científica esteve no local para coletar mais detalhes. Ainda segundo o boletim de ocorrência, foi encontrada uma bolsa, de cor preta, contendo ferramentas como chave de boca, alicates, chaves de fenda, chave de roda de bicicleta.

