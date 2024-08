JD1TV: Confusão em tabacaria termina em pancadaria e até carro danificado no Leblon

Mulher, de 41 anos, procurou a delegacia na madrugada desta sexta-feira (23) para relatar uma agressão sofrida numa tabacaria, no Jardim Leblon, e também os danos gerados na confusão em seu veículo, um Volkswagen Gol. Ela relatou que o filho, de 24 anos, também foi agredido por 10 pessoas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher afirmou que foi com a família para a tabacaria, mas que em determinado momento, houve uma confusão em que o segurança do estabelecimento colocou o filho dela para fora.

Nisso, ainda conforme a versão da mulher, o rapaz teria sido agredido pelo segurança e por outras 10 pessoas que estavam no local. O filho teria fugido a pé e até o momento do registro, ela não sabia sobre o paradeiro dele.

Ainda conforme o registro policial, a vítima tentou defender o filho, mas acabou agredida pelos mesmos agressores, causando um corte no supercílio e lesões no rosto. O carro que ela usava ainda foi danificado.

Vídeo que circula nas redes sociais e chegou até o conhecimento do JD1 Notícias, mostra o momento da confusão em que gerou um corre-corre, as agressões e até o momento em que o carro foi danificado com pedradas e pauladas. Contudo, o condutor do carro, naquele momento, também avança contra as pessoas e chega a arrancar uma placa de trânsito.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e dano na delegacia de plantão.

