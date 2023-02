JD1TV: Corpo é queimado em meio ao lixo no Santa Emília

O corpo de um homem, não identificado até o momento, foi encontrado queimando, em meio ao lixo, na tarde deste domingo (5) na Rua Camboatá, no bairro Santa Emília, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, o corpo foi encontrado por vizinhos, que ao sentirem um forte cheiro de fumaça foram investigar de onde vinha, e encontraram a vítima, já sem vida, pegando fogo em meio a uma pilha de galhos e lixo, com o corpo parcialmente coberto por folhas da bananeira.

De acordo com moradores da região, a suspeita inicial era que a casa onde o corpo foi encontrado estaria pegando fogo devido à fumaça que saia dela.

A Polícia Militar e a perícia estão no local.

Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também