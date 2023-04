JD1TV: Corsa invade contramão, derruba motociclista e foge pela Guaicurus

No final da tarde de segunda-feira (17), uma cena preocupante chamou a atenção dos moradores e comerciantes da Avenida Guaicurus, em Campo Grande, pois um motorista invadiu a contramão, derrubou um motociclista e fugiu sem prestar nenhum tipo de ajuda. Tudo isso considerado no horário de pico da região.

O vídeo foi publicado pela página do Instagram 'Campo Grande Mil Grau' e gerou grande repercussão pela direção perigosa e o acidente provocado pelo condutor de um veículo Chevrolet Corsa Wagon, por volta das 17h.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o condutor invade a pista contrária, segue no acostamento da via e colide contra uma motocicleta que estavam com duas pessoas. Uma pessoa ainda tenta gesticular com o motorista, mas em vão.

Nas redes sociais, muitas pessoas reclamaram da atitude do motorista que não respeitou as leis de trânsito.

"Eu estava indo trabalhar, ele quase me atropelou na frente do posto de gasolina da Moreninha, na Gury Marques, na contramão", afirmou um internauta.

