JD1TV: Criança fica presa às ferragens após caminhonete capotar na BR-163

Uma criança acabou ficando presa nas ferragens de uma caminhonete após um capotamento na BR-163 na tarde desta terça-feira (31), em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, o veículo seguia no sentido de Campo Grande para Jaraguari, quando o motorista perdeu controle do veículo na via e rodou na pista, capotando uma vez antes do veículo parar em pé novamente.

A caminhonete não bateu em nenhum veículo que estava na via no momento do acidente, que inicialmente está sendo atribuído a forte chuva que atingia o local no momento do capotamento.

Uma equipe da CCR MSVia, concessionária responsável pelo controle da rodovia no Estado, foi até o local e está trabalhando para resgatar a criança. Uma ambulância da Unimed que passava no local no momento do acidente também parou para prestar socorro às vítimas.

