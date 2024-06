JD1TV: De cueca, morador de rua é socorrido com várias lesões na Capital

Polícia Idosa é agredida com socos e pontapés por inquilino 'alucinado' no Lageado

A vítima estava com uma lesão na cabeça, mas assim que o Corpo de Bombeiros chegou pelo local, constatou que havia outros ferimentos pelo corpo, que contradiziam a versão do morador de rua de que ele havia "somente caído da ponte".

Somente de cueca, morador de rua, de aproximadamente 22 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (11) com diversos ferimentos pelo corpo, que seriam compatíveis de agressões que ele teria sofrido. O resgate foi feito no cruzamento das ruas José Eduardo Rolim com João Tessitore, na Vila Manoel da Costa Lima, em Campo Grande.