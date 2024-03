JD1TV: Decat resgata cÃ£ozinho debilitado em casa abandonada no Nova Lima

Durante a segunda-feira (11), a Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) realizou o resgate de um cãozinho completamente debilitado em uma residência abandonada, em um condomínio, na rua Zulmira Borba, na região do Nova Lima, em Campo Grande.

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que a denúncia chegou de forma anônima para a delegacia, no qual havia sido relatado que a casa estava vazia, sem nenhum morador, com vários lixos e demais dejetos de construção, contendo um animal abandonado.

A equipe da Decat esteve no imóvel e de primeiro momento, não conseguiu encontrar o animal. Porém, vizinhos informaram que o cachorro estava de fato no local e que a moradora da residência havia se mudado, mas que deixou o animal sem os devidos cuidados naquele ambiente insalubre e o portão estava destrancado.

Com a presença de algumas testemunhas, os policiais entraram no imóvel e constataram que o ambiente estava sujo e bem insalubre. Debaixo de uma planta, quase escondido, a equipe conseguiu localizar o cachorro que havia sido relatado na denúncia. Por algumas vezes os policiais tentaram chamá-lo, mas ele não parecia ter forças para se locomover.

Diante disso, com auxílio de uma coleira e um lençol, uma investigadora conseguiu resgatá-lo e após a ação, entraram em contato com uma clínica para encaminhar o animal para atendimento médico.

A tutora, de 32 anos, foi localizada e intimida a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos, podendo ser indiciada pelo crime de maus-tratos contra animais.

O caso foi registrado como praticar ato de abuso, maus-tratos em animais.

