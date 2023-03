JD1TV: Dois morrem ao bater moto em caÃ§amba enquanto disputavam 'racha' em MS

Dois jovens, identificados como Luiz Brito e Thiago Celso Moraes, faleceram após se acidentarem enquanto disputavam um ‘racha’ na madrugada deste sábado (4), na cidade de Chapadão do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista de um Chevrolet Ônix ligou para a Polícia Militar por volta das 2h10 da madrugada informando que havia acabado de se envolver em um acidente. Para a equipe, ele contou que estava chegando em casa para guardar o carro na garagem quando foi atingido por uma moto. O homem disse ainda que uma segunda motocicleta teria desviado do carro e colidido contra uma caçamba.

O motorista do carro tentou prestar socorro as vítimas e acionou o serviço de emergência. Equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local constatando o óbito de um dos jovens ainda na cena do acidente.

Outros três, sendo dois homens e uma mulher, foram socorridos para o Hospital Municipal. Horas depois, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar. Já a mulher, sofreu um corte com aprofundamento no crânio de aproximadamente 10 centímetros, precisando ser transferida com urgência para Campo Grande.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia também estiveram no local para fazer as investigações iniciais sobre o fato, constatando que as motos estavam disputando um ‘racha’ em alta velocidade na pista. Por conta da alta velocidade, eles não conseguiram desviar ou frear ao ver o veículo.

Câmeras de segurança gravaram o momento do impacto, confira:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também