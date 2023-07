JD1TV: Dois morrem em colisão de moto com poste de luz na Vila Nasser

Os amigos Lucas de Moraes dos Santos, 25 anos e Kauan Rodrigo Xavier Barreto, 17 anos morreram na noite de sábado (1°) após uma forte colisão com um poste de concreto na rua Pocrane, na Vila Nasser.



Informações apuradas até o momento são de que Lucas estaria saindo da casa da família, no condomínio Maiorca, onde morava por volta das 23h50 com Kauan na garupa.



Lucas não teria visto o poste onde colidiu e com a força do impacto, os capacetes saíram da cabeça das vítimas e quebraram e a moto parou a vários metros dos corpos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os jovens morreram no local.



Uma câmera de segurança registrou o momento:

Deixe seu Comentário

Leia Também