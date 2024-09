JD1TV: Drogas são encontradas em potes de creme de cabelo nos Correios

Equipe da Guarda Civil Metropolitana, com apoio de um cão farejador, encontrou drogas em várias encomendas, além de testosterona em uma agência dos Correios, na região central de Campo Grande, durante a tarde desta quarta-feira (18).

Segundo divulgado pela corporação, as encomendas passaram pelo raio-x e ficou constatado 'algo de diferente'. Nesse primeiro momento, foram separadas três caixas e com auxílio do cão farejador, foi possível encontrar 1,9 quilos de haxixe, 10 cartela de comprimido cleimbuterol e 4 ampolas de testosterona.

Num outro chamado, os guardas também encontraram drogas em 4 caixas, sendo que uma continha um arfrair, outra com vários potes de creme de cabelo, além de celulares e chinelos.

Todos os entorpecentes e produtos foram encaminhados para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

O caso foi tratado como tráfico de drogas.

