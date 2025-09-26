Menu
Polícia

JD1TV: Em ato cruel, homem espanca cachorro e tenta atropelar morador em MS

Animal, chamado de 'Thor' foi resgatado por uma ONG e está sob cuidados médicos após sofrer lesões, hematomas nos olhos e luxação nas patas traseiras

26 setembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius e Vinicius Santos
Cachorro quase sofreu lesões sérias nos olhosCachorro quase sofreu lesões sérias nos olhos   (Divulgação/Instituto Ato de Amor Animal)

Um ato cruel foi flagrado por câmeras de segurança na cidade de Nova Alvorada do Sul - a 115 quilômetros de Campo Grande. Durante a quarta-feira (24), um cachorro de pequeno porte foi brutalmente espancado por um homem, de 42 anos, que seria o tutor, onde ainda tentou atropelar um morador que interviu na situação ao perceber o ato de maus-tratos.

As imagens mostram que o homem aparece em um Volkswagen Saveiro percorrendo uma rua atrás do cachorro, que segundo ele, teria fugido de casa. Quando consegue 'recuperar' o animal, começam as sessões de agressões.

Nota-se pelas imagens da câmera de segurança, o homem arremessa o cão na caçamba do veículo e desfere vários golpes contra o animal. O caso foi revelado pelo portal Alvorada Informa.

Um morador que percebeu a situação ainda tentou intervir, mas por pouco, não foi atropelado na companhia das filhas.

Segundo revelado pela ONG Ato de Amor Animal ao site Alvorada Informa, o animal, chamado de 'Thor', sofreu uma lesão e luxação nas duas patas traseiras, além de hematomas na cabeça. O cachorro também apresentava olhos vermelhos, possivelmente em razão dos golpes desferidos pelo homem.

A ONG, inclusive, pediu na polícia que fosse retirada a tutela do suspeito para que o cãozinho pudesse ficar sob responsabilidade da instituição e dar continuidade ao tratamento.

 

